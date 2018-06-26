Известный российский юморист и шоумен опубликовал в социальной сети Instagram «свежий» снимок своей супруги, звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.

Как информирует со ссылкой на , фотография оказалась довольно провокационной, так как 69-летняя примадонна запечатлена в открытой полупрозрачной блузке и без нижнего белья. На снимке с отпуска Пугачева выглядит не только отдохнувшей, но и очень соблазнительной.

Пользователи соцсети не скрывают своего восторга от внешнего вида звезды. При этом они отмечают, что с каждым годом только молодеет. Стоит отметить, что только за сутки фотография собрала порядка 500 тысяч лайков.



Стоит отметить, что в последнее время все чаще дает повод пользователям сети восторгаться ее неувядающей красотой и стилем. Появляясь на светских мероприятиях или позируя дома любимому супругу, примадонна российской эстрады выглядит просто великолепно и, по мнению поклонников, с годами она лишь становится лучше.

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