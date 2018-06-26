|Пугачева покорила пользователей соцсети провокационным снимком без нижнего белья (фото)
|26.06.2018 10:09
|
Известный российский юморист и шоумен опубликовал в социальной сети Instagram «свежий» снимок своей супруги, звезды российской эстрады Аллы Пугачевой.
Как информирует со ссылкой на , фотография оказалась довольно провокационной, так как 69-летняя примадонна запечатлена в открытой полупрозрачной блузке и без нижнего белья. На снимке с отпуска Пугачева выглядит не только отдохнувшей, но и очень соблазнительной.
Пользователи соцсети не скрывают своего восторга от внешнего
вида звезды. При этом они отмечают, что с каждым годом только
молодеет. Стоит отметить, что только за сутки фотография собрала
порядка 500 тысяч лайков.