С 1 января 2018 вступили в силу изменения в Налоговый кодекс об отмене на ввоз электромобилей.

Однако льготы для транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями будут действовать только до 31.12.2018, передает со ссылкой на .

Отмена и акциза коснется всех электромобилей: как новых, так и бывших в употреблении, а не только тех, которые реализуют официальные импортеры.

"С 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Более и налог платить не нужно! Ждем массовое появление украинских блях во всех государствах ЕС. Верю, что украинцы выберут именно этот экологический и почти с нулевыми затратами при эксплуатации вид транспорта", - написал на своей странице в Facebook министр инфаструктуры Владимир Омелян.

В результате отмены налогов электрокары в Украине подешевеют на 17%.

За последний год количество автомобилей с электрическим двигателем в Украине выросла почти в два раза и составляет сейчас около 4 тыс. автомобилей.

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