6 декабря Украину покинул адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Он встречался с экс-чиновниками ГПУ в рамках съемки документального фильма, который может помочь Трампу в деле об импичменте. А также продолжил собирать компромат на одного из его главных конкурентов на выборах 2020 года - Джо Байдена.

Ранее Джулиани уже заявлял, что у него есть досье на семью экс-вице-президента США Джо Байдена, курировавшего отношения с Украиной при Бараке Обаме. Как утверждает Джулиани, в течение четырех десятилетий Байдены зарабатывали деньги, используя служебное положение, в том числе это было связано с Украиной.

В Украину адвокат Трампа прилетел 4 декабря, а улетел через два дня. В последний день Джулиани обнародовал в Твиттере краткие итоги своей поездки в Украину.

Как утверждает Джулиани, в Украине ненадлежащим образом использовали выделенные в качестве помощи США 5,3 млрд долларов. Причем большая их часть была израсходована на неправительственные организации посольства США, которое в свою очередь надавило на украинскую полицию, чтобы силовики не проводили расследование.

Информацию он выдавал порциями, публикуя ее по частям в Twitter. В начале он написал, что Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере 5,3 млрд. долларов во время администрации Обамы, в то время, когда Байден был ключевой фигурой.

При этом он написал, что посольство США призвало украинскую полицию не проводить расследование.

Позже он добавил, что эти средства, в ручном режиме распределялись, в том числе, при участии экс-посла США в Украине Мари Йованович. И что она якобы просила украинские правоохранительные органы не расследовать эти злоупотребления.

"Шокирующая информация. Большая часть из 5,3 млрд. долл. США, выделенных на помощь США, которые, согласно сообщениям, были использованы ненадлежащим образом, была передана неправительственным организациям посольства.

В то время Йованович, свидетель "охоты на ведьм", была послом. Это посольство приказало полиции не проводить расследование. Интересно, почему Обама забыл ст. 2, гл. 3" - написал адвокат Трампа.

Позже о уточнил, что речь идет об обязанностях президента, которые изложены в ст. 2, гл. 3 Конституции США. Речь идет о том, что он должен запрашивать расследования случаев коррупции в странах, которым США предоставляют средства.

"Для демократов это громадный шок, что Дональд Трамп попросит провести расследование в отношении нарушений законов США и злоупотребления, которые касаются с трудом заработанных налогоплательщиками долларов. Это называется его юридическим обязательством по статье 2, гл. 3 Конституции США, которое было проигнорировано Обамой" - добавил Джулиани.

"Изучая мои записи, мне кажется, что широкомасштабное совместное расследование в отношении Украины и США позволило бы обнаружить и вернуть миллиарды, украденные мошенниками из обеих стран на самых высоких уровнях. Это был бы самый эффективный способ объединить наши две страны" - подытожил адвокат президента США.

В Украине Джулани встретился с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.

Напомним, Андрей Золотарев высказал мнение, что озвученная NYT причина визита Рудольфа Джулиани в Киев, лишь информационное прикрытие для предвыборной игры Трампа.

Политолог убежден, что личный адвокат американского президента не стал бы лететь через океан только ради «съемки кино». Свою точку зрения Золотарев подробно излагает в Facebook :

"Рудольф Джулиани, личный адвокат Дональда Трампа, прилетал в Киев. По данным NYT, „Руди“ приехал для подготовки документальных программ по делу об импичменте американского президента. Однако, главная цель визита одного из ближайших соратников Трампа — гораздо интереснее, чем просто съемки документального сериала. Вряд ли, Джулиани решил перелететь океан только ради съемок кино. Кино по всей видимости служит прикрытием другой, более важной истории. Зачем все-таки прилетел Джулиани? Первой, о которой написали СМИ, была встреча Джулиани с нардепом Деркачем. Тем самым Деркачем, который инициировал уголовное дело о вмешательстве в выборы Президента США. А также пару месяцев назад вышел с фактами по Бурисме и Байденами, сливом переписки сотрудников НАБУ и посольства США. Именно от Деркача стало известно о: • подконтрольности НАБУ посольским;

• вмешательстве украинских чиновников и правоохранительных органов в выборы Президента США;

• новых фактах скандальной истории с Бурисмой и Байденами. Почему у Деркача на руках оказалось больше информации, чем у правоохранителей — вопрос второго порядка? Главный же вопрос: за чем личный адвокат Трампа прилетел к Деркачу? Да еще в какое время — во время процесса импичмента Трампу. Судя по опубликованной Деркачем информации по международной коррупции а также вмешательстве в выборы в США (а нам показали, уверен, лишь вершину айсберга), он владеет банковскими выписками, материалами уголовных производств, почтовыми переписками и другой информацией, которая может стать спасательным кругом для Трампа сейчас и политической гильотиной для Байдена на выборах-2020. Вот за чем приехал Джулиани. Вот почему первым делом встретился с Деркачем. Учитывая особое место Украины в этом резонансном процессе, можно уверенно сказать — в ближайшее время нас могут ждать новые сенсации, которые кардинальным образом повлияют на мировую политику» — рзюмирует Золотарев.

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