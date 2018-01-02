Владельцы издания Playboy начали активно рассматривать вопрос закрытия печатного журнала. Об этом сообщает The Daily Mail , ссылаясь на авторитетные источники.

Согласно информации издания, теперь руководство компании хочет сосредоточить внимание на других сферах деятельности "World of Playboy", в числе которых открытие ночных клубов и казино.

Обсуждения возможности прекращения издательства печатного издания стартовали спустя два дня после смерти создателя журнала Хью Хефнера. Теперь о вероятном закрытии печатного журнала заявил один из управляющих партнеров фирмы Rizvi Traverse Бен Кон, которому принадлежит контрольный пакет акций компании Playboy.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 28 сентября, умер основатель популярного мужского журнала Playboy Хью Хефнер. Хефнер скончался в собственном доме, смерть наступила по естественным причинам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира