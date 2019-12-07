Президент выступает за включение в переговорную группу по Донбассу представителей переселенцев с неподконтрольных территорий.

Глава государства не исключает амнистию для сепаратисов, но только после вывода войск с Донбасса и обеспечения безопасности. Об этом глава государства сказал в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера, 6 декабря.

«Когда мы увидим после «Нормандии», что действительно у нас есть возможность, если выводятся войска, незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на той территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии. Амнистия людей на руках которых нет крови «, − подчеркнул Зеленский .

Зеленский также подчеркнул, что не намерен вести прямые переговоры с сепаратистами, однако выступает за включение в переговорную группу по Донбассу представителей переселенцев с неподконтрольных территорий.

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