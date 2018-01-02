В Украине открыт "сезон охоты" на граждан, занимающихся сбором информации и правовой защитой, сказал изданию "ГОРДОН" правозащитник Эдуард Багиров, комментируя убийство юриста Ирины Ноздровской. Багиров: Она просто хотела справедливости, хотела наказать убийцу Фото: mair.in.ua "После убийства Ноздровской ни у кого нет никаких гарантий безопасности. Раньше, когда общественные деятели, журналисты занимались какими-то расследованиями, публичность защищала их. Публичность была некой системой защиты. Нельзя было трогать человека, который обратился к министрам, прокурору, президенту, в СМИ выступал. И последние 25 лет это действительно срабатывало. Я был уверен, если тема Ноздровской станет резонансной, о ней будут писать журналисты, ее не убьют и не покалечат. Ее убийство показало, что система больше не действует. Можно убивать – судьи найдутся и освободят убийц. И уже открыт сезон охоты на граждан Украины, которые занимаются сбором информации и правовой защитой, журналистов и правозащитников. Каждый из них теперь попадает в группу потенциальных смертников", – отметил Багиров.Он подчеркнул, что правоохранители никак не отреагировали на поступавшие в адрес Ноздровской угрозы."Я с Ноздровской не так часто общался. Давал консультации ей. Она просто хотела справедливости, хотела наказать убийцу. Она боролось против группы людей, у которых есть финансы и связи, и ей было очень сложно. Она добилась относительно справедливого решения суда ценой своей жизни. Ирина публично много раз говорила, что ее могут убить. Возле здания суда при свидетелях отец убийцы угрожал ей. Уже тогда надо было возбуждать уголовное дело, вызывать этого папашу и под роспись ему объяснять, что нельзя угрожать людям – закон запрещает. Почему прокуроры тогда не отреагировали? У меня нет ответа. Но за такую бездеятельность тоже надо наказывать", – заявил правозащитник.По его мнению, украинские власти заинтересованы в том, чтобы об убийстве Ноздровской и журналиста Вячеслава Веремия вспоминали как можно реже."МВД и прокуратура не собираются защищать права граждан. А хотят запугать людей, чтобы они реже обращались, как это было в 1990-х годах, когда у милиции можно было выкупить любое заявление. И сейчас просто хотят сбить накал страстей, чтобы о таких случаях, как убийство Ноздровской или Веремия не писали", – резюмировал Багиров.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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