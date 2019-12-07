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В Одессе нашли тело пятой жертвы пожара в колледже
07.12.2019 08:50
В Одессе нашли тело пятой жертвы пожара на Троицкой
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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