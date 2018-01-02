В первый день Нового года сразу два американских разведывательных самолета совершили облет временно оккупированных украинских территорий. Об этом сообщили наблюдатели за передвижениями военных самолетов Aircraft Spots на своей странице в Twitter, передает

Согласно обнародованным данным наблюдателей, боинг типа P-8 Poseidon побывал близко от Крыма, а беспилотный хитрый шпион RQ-4A Global Hawk прошел над всей линией противостояния.

Как сообщал в оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота РФ отрабатывают задачи, связанные с подготовкой к дальнему походу, применения вооружения и технические средства.

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