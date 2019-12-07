Позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета относительно временно оккупированных территорий.

Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей будут проведены только после деоккупации и по украинскому законодательству.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует пресс-служба СНБО.

Алексей Данилов подчеркнул, что усилия украинской власти направлены на имплементацию Минских договоренностей. Позиция Украины базируется на приоритете принципа территориальной целостности и суверенитета относительно временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

«Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашего законодательства и стандартов ОБСЕ», – заявил он.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в Нормандском формате «является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и крупнейшим приоритетом безопасности повестки дня Европы».

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