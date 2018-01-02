В разных городах оккупированного Крыма в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года местные жители устроили фейерверки, отмечая Новый год по украинскому времени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, в Керчи после наступления приблизительно с часа до половины второго ночи по местному времени (с полуночи до половины первого по киевскому времени) керчане выходили на улицу и запускали фейерверки.

В Бахчисарае местные жители снимали на видео фейерверки, которые запускали после наступления Нового года «по Киеву», пишет издание.

В Севастополе в новогоднюю ночь местные жители взрывали петарды и пускали фейерверки. В центре Севастополя можно было увидеть прохожих, которые на своих смартфонах слушали новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Некоторые севастопольцы запускали в небо желтые и голубые воздушные шары.

В оккупированном Россией Крыму и на оккупированной части Донбасса оккупанты «ввели» использование московского времени, которое не имеет сезонного перехода.

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