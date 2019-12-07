Об этом информирует Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следственного управления полиции Киева и столичной прокуратуры разоблачили преступную схему подкупа врачей с целью продвижения лекарственных средств и увеличения их продаж", - говорится в сообщении.

В частности, предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории Киева и других областей неправомерную выгоду. Уточняется, что за это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медпрепараты именно этой группы компаний.

По предварительным данным, сумма предоставленных взяток составляет 140 миллионов гривень.

По данным полиции, чтобы получить средства для предоставления неправомерной выгоды, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности - совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

Досудебное расследование продолжается.

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