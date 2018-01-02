Бельгия готовится к ураганному ветру

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил об оранжевой степени угрозы последствий стихии по всей стране в ночь на среду.

Как объясняют бельгийские СМИ, "оранжевая степень" означает, что ожидается "очень сильный ветер с порывами еще большей силы".

"Скорость ветра и порывы будут очень усиленными непосредственно над землей. Такой очень сильный ветер с порывами затрудняет ходьбу, деревья будут сильно раскачиваться, самые большие из них могут падать, могут также обламываться большие ветви, и не исключается серьезный убыток жилым строениям", - цитирует пресса сообщение метеорологического института.

Местами прогнозируется скорость ветра до 110 и более км в час, особенно на североморском побережье. Все это, как ожидается, может происходить в сопровождении ливневых дождей. Метеорологи призывают население к повышенной осторожности.

В ночь на среду в Брюсселе закроют для публики все лесопарковые зоны. Запрет на посещение парков сохранится в течение среды. Власти рекомендуют как пешеходам, так и водителям не перемещаться в парках и лесах Брюссельского столичного региона, начиная с 18:00 вторника и вплоть до утра четверга из-за риска падения деревьев и крупных ветвей. Соответствующие объявления развешены на всех входах и въездах в зеленые зоны. Эти территории предполагается открыть после проведения инспекций и возможной расчистки.