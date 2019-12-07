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В Николаеве автомобиль протаранил такси, есть пострадавшие
07.12.2019 09:09
В Николаеве произошло столкновение легкового автомобиля и такси, а результате чего погибли 2 человека
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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