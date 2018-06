Самые популярные материалы

Подробности последуют... Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '252779'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

Популярное 10:57 Порошенко подписал закон о запуске антикоррупционного суда

10:51 Жена Сущенко: Муж борется за любую весточку из дома. На свидании рассказывал, как удивлен, что столько людей в Украине и на Западе его знают G

10:47 Тука: Из 74 освобожденных из плена в декабре 2017 года 71 человек получил компенсации

10:36 Польская железнодорожная компания тестирует путь в Китай через Украину

10:18 Омбудсмен РФ: Сенцов отказался от встречи с врачами, которых выберут его адвокат и родственники

10:18 В суд по делу о госизмене Януковича по просьбе защиты экс-президента прибыла Анна Герман. Трансляция

10:04 Австралиец за месяц трижды выиграл в лотерею Больше материалов → Жена Сущенко: Муж борется за любую весточку из дома. На свидании рассказывал, как удивлен, что столько людей в Украине и на Западе его знают G 10:51

48 страниц приговора Кушинской. За что суд приговорил к пожизненному заключению риелтора из Львова и что думают родственники жертв о ее помиловании G 10:00

Эрдоган остался президентом Турции, в Киеве похитили сына иностранного дипломата. Главное за день G 21:55

Жена Сущенко: Как Романа задержали? Днем, в центре Москвы, мешок на голову, затащили в авто – и все. Это Россия G 20:07

Колесник: В Иловайске убиты минимум тысяча наших, а без вести пропавших... Едет "Урал" с бойцами, прямое попадание "Града" – и все, останки 30 парней на одной лопате. В какую статистику их вписать? G 19:33

Логвинский: Социалистическая группа нового президента ПАСЕ Паскье в большинстве своем поддерживает политику РФ. Но депутат и президент – разные вещи G 18:13

