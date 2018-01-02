Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уверен, что ограничительные меры имеют определенное влияние на северную корею. Об этом глава американского государства написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, введенные из-за ядерной программы КНДР санкции начинают приносить первые результаты.

"Санкции и "другое" давление начинают оказывать сильное влияние на Северную Корею. Солдаты в опасных условиях спасаются бегством в Южную Корею. Человек-ракета (лидер КНДР Ким Чен Ын, - ред.) теперь впервые хочет разговаривать с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, вероятно - нет. Мы увидим", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал от Китая прекратить поставки нефти Северной Корее в обход санкций Совета Безопасности ООН и предупредил, что может ужесточить подход к торговле с КНР.

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