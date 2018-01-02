Погода, Новости, загрузка...
Газета USA Today назвала Россию "империей зла"
02.01.2018 18:53
Вторжение России в Грузию и Украину, ее действия в Сирии и вмешательство на выборах в США превратили РФ в бледную версию коммунистического режима, рухнувшего в 1991 году, пишет USA Today. Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить