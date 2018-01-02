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Газета USA Today назвала Россию "империей зла"
02.01.2018 18:53
Вторжение России в Грузию и Украину, ее действия в Сирии и вмешательство на выборах в США превратили РФ в бледную версию коммунистического режима, рухнувшего в 1991 году, пишет USA Today.
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