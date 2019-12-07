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Во Франции нашли статуэтку богини Венеры возрастом 23 тыс. лет
07.12.2019 09:46
Франции нашли статуэтку Венеры возрастом 23 тыс. лет
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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