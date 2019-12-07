Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин делает все для того, чтобы развалить НАТО и разрушить единство США с ЕС.

«Я знаю Путина, я лично общался с Путиным. Я смотрел ему в глаза. У этого человека, было одно большое желание – покончить с НАТО и заставить Америку отдалиться от Европы, евроатлантического альянса», – сказал он.

По словам Байдена, у Дональда Трампа нет понимания геополитических проблем.

«Я не думаю, что сегодняшний президент Соединенных Штатов имеет хотя какое-то понимание геополитических проблем… Он ничего не знает о внешней политике. Он ничего не знает о ядерном сдерживании. Он не знает ничего», – сказал Байден.

Джо Байден рассматривается как наиболее возможный соперник Трампа на выборах в ноябре 2020 года.

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