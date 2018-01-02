|Гройсман задекларировал более 8 млн гривен от продажи недвижимости
|02.01.2018 18:54
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Источником дохода указана компания "Магигранд"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал 8797630 гривен доходов от отчуждения недвижимого имущества.
Фото: Владислав Мусиенко
Соответствующие данные приведены в его декларации на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.
Сообщение об изменении в декларации премьера датировано 30 декабря.
Указывается, что источником дохода является компания "МагиГранд", зарегистрированная в Виннице.
В 2016 году Гройсман продал этому предприятию недвижимость на сумму более 8 млн гривен. Отмечается, что одним из основателей "Магигранд" значится жена премьера Елена Гройсман.
Согласно декларации Владимира Гройсмана за 2016 год, его доход составил 15,7 млн грн. Большую часть доходов он получил от продажи собственного земельного участка и автомобиля (11,13 млн грн), а также от аренды недвижимости, принадлежащей ему (4,2 млн грн). Зарплата премьер-министра в 2016 году составила 281 тыс. грн, еще 154 тыс. грн - проценты по депозитам, размещенным в украинских банках.