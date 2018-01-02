Источником дохода указана компания "Магигранд"

Соответствующие данные приведены в его декларации на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Сообщение об изменении в декларации премьера датировано 30 декабря.

Указывается, что источником дохода является компания "МагиГранд", зарегистрированная в Виннице.

В 2016 году Гройсман продал этому предприятию недвижимость на сумму более 8 млн гривен. Отмечается, что одним из основателей "Магигранд" значится жена премьера Елена Гройсман.