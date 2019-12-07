Погода, Новости, загрузка...
Пожары вокруг Сиднея увеличились до неконтролируемых масштабов
07.12.2019 10:23
Стихийные пожары вокруг Сиднея приобрели непоборних масштабов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 