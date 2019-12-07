Об этом в интервью Укринформу рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет.

"Надо разработать протокол возвращения с военной службы к мирной жизни. Оно должно начинаться со штаба воинской части. Как это происходит сейчас: уволился - и стал на учет в центр занятости на полгода, чтобы получать выплаты. Человек застаивался, капсулировался ... Это неправильно . ... Закончился договор, человек уволился из армии - и на следующий день уже должен знать, где работает, четко видеть свое будущее. Тогда не будет ощущения отрыва", - подчеркнул Колумбет.

Он убежден, что "трудоустройство - основа возвращение к мирной жизни, социализации".

К тому же, как отметил Колумбет, ежемесячный доход он реально избавляет от многих психологических проблем возвращения с войны.

Вместе с тем, он обеспокоен, что в фокусе внимания СМИ и общества - участники боевых действий, которые совершают преступления или правонарушения.

"Действительно, психологические проблемы могут побудить большое количество плохих вещей. Семейное насилие, алкоголизм, наркомания, преступления. ... Хотя иногда явления слишком гиперболизируются СМИ. ... Ни разу не читал заголовка вроде "Эколог избил жену" или "Менеджер по продаже совершил пьяное ДТП". Прессе интересна именно ветеранская общественность. Несколько лет украинцам фильмами, книгами, статьями психологов говорят о ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - ред.) и других явлениях. Концептуальный коридор уже сформирован и хорошие новости туда вообще не попадают, потому что это никому не интересно", - говорит первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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