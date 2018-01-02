Ночью на среду, 3 декабря, жители Земли смогут проследить за первым звездопадом наступившего года - звездопадом Квадрантиды. О соответствующем факте землян предупредила American Meteor Society .

По информации организации, Квадрантиды, которых часто называют Январские Боотиды, являются одними из наиболее мощных метеорных потоков. Обычно они стартуют 22 декабря и заканчиваются 17 января. Из пик приходится на утро 3 января.

Отмечается, что наблюдать за метеоритным дождем Квадрантиды будет довольно сложно, так как его затмит полная фаза Луны, однако все же вероятно в некоторых уголках планеты.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, начиная с 14 по 21 ноября на Земле наблюдали за одним из самых ярких и быстрых звездопадов во Вселенной - Леониды . Данный звездопад был признан самым быстрым между существующих. Частицы пыли с кометы 55P/Темпеля-Туттля долетают до атмосферы планеты, достигая скорости 71 км/с.

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