Сын светской львицы Ким Кардашян и рэпера Канье Уэста находился под
контролем врачей, сообщает TMZ. Сейнт (на фото слева) перенес
болезнь - СМИ Фото: kanyewest / Twitter Об этос изданию TMZ
рассказали инсайдеры.Сейнт пробыл под круглосуточным наблюдением
врачей до 30 декабря.Кардашян и Уэст не отходили от сына. На данный
момент состояние ребенка нормализовалось. Он находится дома.У
Кардашян и Уэста двое детей. Светская львица родила
сына 5 декабря 2015 года. Ее дочь Норт родилась 15 июня
2013 года.После рождения сына Сейнта врачи предупредили Кардашян,
что третья беременность может быть опасной, поскольку у нее есть
проблемы со здоровьем.Сейчас пара ждет третьего ребенка, которого
родит суррогатная мать.
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