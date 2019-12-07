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В Киеве электричка насмерть сбила мужчину
07.12.2019 10:59
В Киеве на железнодорожном пути пригородный электропоезд насмерть сбил мужчину.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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