Одно из моих самых любимых занятий — перечитывать старые газеты.

Вот статья «Застрявшие в соцблоке» из газеты «Донецкий кряж» за 2004 год. Судя по всему, перепечатка из «Киевских ведомостей». В публикации рассказывается о том, как плохо и убого жить в Польше, которая только что вступила в Евросоюз. У населения нет денег, средняя зарплата только 600 долларов, поляки мрачны и неприветливы, свирепствует безработица, ну и все в таком духе.

В 2004 году Украина готовилась к выборам президента, и в прессе, которая поддерживала Януковича, старались посильнее бранить Европу. Почему-то особенно всегда доставалось Польше. Ее и Кучма ругал в своих книгах — обзывал «страной мелких лавочников». Мол, крупной промышленности там мало, ракет не производят, только шампиньоны выращивают да шьют ширпотреб.

И вот прошло 14 лет, и Польша с ее «неприветливыми лицами» да «мелкими лавочниками» превратилась в настоящего тигра. Сегодня писать о ней такие статейки уже не решаются даже самые упоротые антизападники. Пока советские злобствовали и ностальгировали по застою, поляки построили мощное европейское государство, темпы экономического роста в котором — одни из лучших в ЕС.

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