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В Львовской области сотрудники банка украли у клиентов 1,5 млн
07.12.2019 11:18
Во Львовской области пятерых сотрудников подозревают в краже 1,5 млн
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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