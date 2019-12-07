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В Львовской области сотрудники банка украли у клиентов 1,5 млн
07.12.2019 11:18
Во Львовской области пятерых сотрудников подозревают в краже 1,5 млн Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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