Об этом сообщается на сайте УИНП.

Как отмечает инициатор проекта главный специалист Управления популяризационно-просветительской работы УИНП Наталья Слобожанина, представленые малоизвестные женщины, которые работали в разных направлениях общественной и государственной жизни. Каждая из них разными способами повлияла на становление и развитие украинского государства, его культуру, образование и науку в конце XIX - ХХ вв. ст.

"Они были носителями украинской идентичности, своими действиями отстаивали украинскую национальную идею и стремились создать украинского государства, или внесли вклад в развитие украинской науки, культуры, образования имели другие выдающиеся достижения. Настенный календарь должен стать одним из визуальных элементов в преодолении "невидимости" женщин и их вклада в исторический процесс ", - подчеркивает она.

В частности, речь идет об одной из основательниц Украинской Хельсинской группы; первой женщине в Австро-Венгрии, которая получила диплом врача; связной ОУН, которая более девяти лет пробыла в подполье; заместитель командира авиаполка специального назначения; основательница женских отделов "Карпатской Сечи"; ученая-исследовательница геофизики и астрономии, в честь которой назван один из кратеров Венеры и др.

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