Американская аналитическая компания спрогнозировала, как россияне воевали бы с равным по силе противником, передает со ссылкой на .

Эксперты сказали, что ничто не указывает на желание России развязать конфликт с почти равным, или равным ей по силе военным противником, а лидеры России понимают неблагоприятные обстоятельства, с которыми их страна столкнулась бы в случае длительного конфликта с соперником подобным Североатлантического альянса. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на публикацию аналитической компании RAND.

Как убеждены авторы публикации, конфликт России с , одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть "или вследствие недоразумения, или в случае изменений во главе страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожна группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран ".

В случае такого конфликта, в Rand предлагают выкладку ведущих характеристик способа ведения вооруженными силами России боевых действий против равного или почти равного военного противника.

Предполагается, что Россия будет пытаться избежать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом.

Принимая во внимание слабость неядерных вооруженных сил России в длительном противостоянии с равным или почти равным военным противником, Россия попытается использовать стратегию непрямых действий и асимметричные ответы в разных измерениях ведения боя с целью наверстать возможный дисбаланс, считают эксперты.

Для этого Россия может прибегнуть к угрозам использования, или же - к использованию своего ядерного оружия в ответ на неядерную атаку, которая грозит подорвать контроль правящего режима над государством, или же нести угрозу ядерным силам России, как фактору сдерживания.

How might #Russia's military fight in the event of a major conflict against a peer or near-peer adversary? New paper: https://t.co/X37YcfLUTO

RAND Corporation (@RANDCorporation) 1 січня 2018 р.

Эксперты отметили, что благодаря недавним реформам, больший процент подразделений вооруженных сил России готов к немедленном участии в боевых действиях незначительной продолжительности, но одновременно общее количество военных подразделений уменьшилось. При этом они могут оперативно перемещаться с использованием железной дороги.

А также, в случае такого конфликта, Россия будет пытаться применять силы особого назначения, парамилитарные группы и лояльных к ней гражданских.

На оперативном и тактическом уровнях Россия, скорее только, сосредоточится на том, чтобы сорвать, ослабить или уничтожить системы управления войсками противника и его способность наносить удар с расстояния.

При этом сама она будет прибегать к массированным косвенным обстрелам (особенно с дальнего расстояния), результатами которых будут пользоваться высокомобильные боевые единицы с существенной огневой мощью.

"Вооруженные силы России улучшились до такой степени, что сейчас они являются надежным инструментом национальной силы, который может использоваться в ограниченном контексте для достижения важных национальных интересов", - говорится в анализе компании RAND.

