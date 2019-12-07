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Зеленский наградил Притулу орденом "За заслуги" III степени
07.12.2019 11:54
Президент Украины Владимир Зеленский наградил ведущего Сергея Притулу орденом "За заслуги" III степени
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
притулу
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