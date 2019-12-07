В воскресенье-понедельник, 8-9 декабря, в Киеве ожидается проведение нескольких массовых акций. Заявленное организаторами количество их участников составляет несколько десятков тысяч лиц, передает пресс-служба Нацполиции.

"В ГУ НП г. Киева Киевской городской государственной администрации поступили четыре сообщения и одна информация из сети Интернет от граждан и организаций, которые планируют провести 8 и 9 декабря акции в центральной части столицы", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, полиция, гвардия и спасатели в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и спецслужбами готовы обеспечивать публичную безопасность и правопорядок во время этих мероприятий.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка будет привлечено три тысячи правоохранителей и сформированы достаточные силы резерва", - отмечают в полиции.

В Министерстве внутренних дел Украины призвали всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон.

"Мы понимаем обеспокоенность общества. Для Украины это действительно важные международные переговоры, которые состоятся 9 декабря в Париже. Их не было несколько лет, следовательно это создает определенный ажиотаж и разные видения этого процесса. Мы это также учитываем и верим в ответственность людей, которые будут собираться под Офисом президента", - отметила заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко.

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