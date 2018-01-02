Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США. Об этом он написал на своей страничке в twitter, передает

"Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим усиливать украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", - отметил он.

Кроме того, по словам президента, оборонный бюджет на 2018 год стал рекордным для Украины.

"В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн.", - подчеркнул он.

Напомним, The Washington Post "похвалило" президента США Дональда Трампа за правильно выбранное время для принятия решения о предоставлении Украине летальных вооружений.

В этом году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн.



Мы получим летальную оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим усиливать украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства.

# НоваАрмия pic.twitter.com/cBCHLmrsQ8 - Петр Порошенко (@poroshenko) 2 января 2018 г.

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