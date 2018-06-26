Российские военные и наемники жестоко пытали пленных добровольцев и бойцов ВСУ, отрезали им головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

Об этом сообщил экс-боец батальона «Донбасс» Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен после Иловайска, на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД, передает

«Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов… Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были», — рассказал он.

По словам бойца, одному из его собратьев россияне даже вырезали сердце.

«В 2014 году нашего бойца батальона «Донбасс» российские наемники привязали на трос за грузовой автомобиль, таскали на тросе, потом ему вырезали сердце, чему есть фото- и видеоподтверждение», — рассказал Кулиш.

В свою очередь председатель СБУ Василий Грицак добавил, что задокументированно много фактов, когда пытки проходили на территориях РФ под руководством ФСБ.

«Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности», — сказал Грицак.

Кроме того, отец украинского политзаключенного Павла Гриба Игорь рассказал, что любимым методом пыток сотрудниками ФСБ узников Кремля является применение электротока.

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