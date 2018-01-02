В Боярке железнодорожник спас водителя джипа от столкновения с поездом. Видео
02.01.2018 19:08
В Боярке Киевской области произошел случай на железнодорожном
переезде, который едва не закончился столкновения автомобиля с
поездом. 29 декабря прошлого года в 08.30 водитель джипа Mercedes
хотел в последний момент проскочить переезд, но шлагбаумы
закрылись, и авто оказалось заблокировано на ж/д путях. Водитель
предпринимал безуспешные попытки развернуться, пока ему на помощь
не подбежал дежурный по переезду, который открыл шлагбаум вручную.
Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes
съехал с путей. Видео с авторегистратора опубликовал на YouTube
пользователь Viktor Kohut. | Поезд пронесся через считанные
секунды после того, как Mercedes съехал с путей Скриншот: Viktor
Kohut / YouTube видео Видео: Viktor Kohut / YouTube