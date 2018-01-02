В Боярке Киевской области произошел случай на железнодорожном переезде, который едва не закончился столкновения автомобиля с поездом. 29 декабря прошлого года в 08.30 водитель джипа Mercedes хотел в последний момент проскочить переезд, но шлагбаумы закрылись, и авто оказалось заблокировано на ж/д путях. Водитель предпринимал безуспешные попытки развернуться, пока ему на помощь не подбежал дежурный по переезду, который открыл шлагбаум вручную. Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей. Видео с авторегистратора опубликовал на YouTube пользователь Viktor Kohut. | Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей Скриншот: Viktor Kohut / YouTube видео Видео: Viktor Kohut / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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