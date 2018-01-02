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В Боярке железнодорожник спас водителя джипа от столкновения с поездом. Видео
02.01.2018 19:08
В Боярке Киевской области произошел случай на железнодорожном переезде, который едва не закончился столкновения автомобиля с поездом. 29 декабря прошлого года в 08.30 водитель джипа Mercedes хотел в последний момент проскочить переезд, но шлагбаумы закрылись, и авто оказалось заблокировано на ж/д путях. Водитель предпринимал безуспешные попытки развернуться, пока ему на помощь не подбежал дежурный по переезду, который открыл шлагбаум вручную. Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей. Видео с авторегистратора опубликовал на YouTube пользователь Viktor Kohut.   | Поезд пронесся через считанные секунды после того, как Mercedes съехал с путей Скриншот: Viktor Kohut / YouTube видео Видео: Viktor Kohut / YouTube

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