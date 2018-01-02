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Google предоставила разработчикам возможность тестирования ОС Fuchsia
02.01.2018 19:08

Google предоставила разработчикам возможность тестирования ОС Fuchsia

Google предоставила разработчикам возможность тестирования ОС Fuchsia

Корпорация Google разрешила разработчикам начать тестирование новой операционной системы Fuchsia. Компания опубликовала документацию, позволяющую загрузить ОС на Pixelbook (собственный ноутбук Google).

Для работы с Fuchsia потребуется две машины: одна служит сервером, вторая — исполнителем. По данным Chrome Unboxed, в паре с Pixelbook пока могут работать гибридный планшет Acer Switch Alpha 12 и мини-ПК Intel NUC.

Google по-прежнему не раскрывает детали операционной системы, над которой работали около года.

О новой операционной системе стало известно в августе 2016 года. Исходный код Fuchsia доступен для сторонних разработчиков.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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