|То, что произошло нельзя охватить здравым смыслом. Меркель посетила Освенцим
|07.12.2019 12:23
|
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в прежний нацистский концентрационный лагерь Освенцим. Об этом сообщила
Она отметила, что испытывает глубокий стыд за совершенные нацистами преступления. В своем выступлении она рассказала о тех зверствах, которые они совершали, обрекая на гибель 1,1 миллион человек во времена Второй мировой войны.
Она стала третьим канцлером, посетившим прежний лагерь нацистов.
Поделитесь статьей с друзьями