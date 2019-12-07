Президент Владимир Зеленский присвоил новые звания начальнику Генштаба - главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку и еще пяти офицерам. Соответствующий приказ опубликован на сайте главы государства. "Присвоить воинское звание генерал-полковника генерал-лейтенанту Хомчаку Руслану Борисовичу - начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженных сил Украины", - говорится в документе. Кроме того, воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майору Евгению Мойсюку. Президент также присвоил звание генерал-майора начальнику штаба, первому заместителю начальника Главного управления Военной службы правопорядка в ВСУ Василию Максименко; начальнику штаба, первому заместителю командующего ракетных войск и артиллерии Командования Сухопутных войск Андрею Малиновскому; командующему войск оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Александру Нестеренко и начальнику Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут Евгению Степаненко. Все они до сегодняшнего звания были в звании полковника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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