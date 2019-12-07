Андрей Головачев

Мои рекомендации Зеленскому или как подготовиться к войне с Россией

Те, кто читают меня, знают, что в октябре прошлого года, я однозначно сделал прогноз о том что:

1. Зеленский выдвинет свою кандидатуру

2. Зеленский победит на выборах

3. Президентство Зеленского закончиться плачевно и, скорее только , он уйдет досрочно при достижении рейтинга в 15%

А в начале ноября, сразу же после керченского инцидента, который спровоцировал Порошенко в своей отчаянной попытке удержаться у власти, я написал рекомендации Зеленскому ( правда не называя его по имени, так как он еще не выдвинул свою кандидатуру) по поводу того как ему стоит вести в себя в конфликте с Россией.

Правда, я сразу же оговорился, что я не верю, что Зеленский будет способен выполнить эти рекомендации.

Вот эти рекомендации, сделанные ровно год назад:

"Инциденты, подобно керченскому , - при всей их небезопасности , - тем не менее полезны тем, что они снимают многие неопределенные факторы, делают позиции сторон более понятными и позволяют выработать правильную стратегию поведения на будущее.

Какие выводы из керченского инцидента должен извлечь новый президент Украины, - а я убежден, что Порошенко проиграет выборы:

1. НАТО не будет воевать с Россией из-за Украины. Это уже медицинский факт. Запад не пойдет на военное решение конфликта в Азовском море. Однако, Запад будет постоянно наказывать Россию за каждый случай нарушения ею законных интересов Украины и оказывать Украине дипломатическую , экономическую , военную и моральную помощь

2. Россия будет считать Керченский пролив частью своих внутренних вод и применять для регулирования прохода судов через него соответствующее законодательство. Ни Запад, ни , тем более, Украина, сейчас не в состоянии заставить Россию отказаться от этого принципа. На любую попытку нарушить этот режим, Россия будет применять силу, как и в керченском инциденте

3. Россия не допустит корабли НАТО в Азовское море

4. Россия не допустит строительство Украиной военно - морской базы в Бердянске. В случает такой попытки, Россия предпримет ограниченную военную операцию по захвату Мариуполя и Бердянска. Запад введет новые, жесткие санкции против России , но в военном отношении не будет вмешиваться в военный конфликт между Украиной и Россией ( см п.1)

5. Россия, по факту, отказывается от Соглашения по Азовскому морю 2003г. превращает его в свое внутреннее море. Запад и Украина не смогут этому препятствовать в кратко и -среднесрочной перспективе.

На основании этих выводом можно дать некоторые рекомендации для стратегической линии поведения следующему Президенту Украины:

1. Необходимо полностью отказаться от провокативного поведения по отношению к России. Подобное поведение, - каким бы оно не было правильным и справедливым с международно правовой точки зрения, - будет только ухудшать реальное положение Украины и может привести к войне и потере государственности. Таковы реалии! Запад не будет приветствовать сознательное провокативное поведение Украины , какими бы благородными не были цели такого поведения. Тем более такое поведение будет недопустимым или даже преступным для решения внутриполитических задач.

2. Украина должна использовать все дипломатические площадки для привлечения внимания к нарушению своих прав в Азовском море , но отказаться от сознательных провокаций для этих целей.

3. Украина должна эффективно уклонятся от сознательных провокаций, которые будет устраивать Россия

4. Россия будет усиливать свое присутствие в Азовско-Черноморском регионе за счет интересов Украины. Однако, Украине целесообразно передать эту проблему США, которые будут препятствовать этим планам и не допустят российской гегемонии в этом районе.

5. Украина должна предоставить США право заставить Россию обеспечить свободу навигации по Азовскому морю. Это принцип, которого жестко придерживаются США

Конечная цель всех этих рекомендаций - выиграть время для проведения масштабной военной реформы, которая даст возможность Украине самостоятельно успешно противостоять России в военном отношении. Реформа должна резко улучшить управляемость войсками, их снабжение, логистику, побороть коррупцию в войсках и т.д. Запад был бы готов оказать огромную помощь в этом, но только в случае, если новый президент продемонстрирует реальную волю в проведении военной реформы.

Сейчас у Украины нет шансов в военном противостоянии с Россией и следовательно такого открытого противостояния желательно избежать.

Верю ли я что новый президент Украины будет в состоянии справиться с такими задачами? Нет, не верю.