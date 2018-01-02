Нардеп Мустафа Найем сообщил, что родственники убитого юриста Ирины Ноздровской находятся в очень подавленном состоянии и с ними работает психолог. Найем: Я думаю, после сегодняшней акции спустить расследование на тормозах будет сложно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com По информации депутата, следствие сейчас отрабатывает три основные версии – убийство в связи с делом о ДТП с участием племянника тогдашнего председателя Вышгородского райсуда, убийство правозащитника на профессиональной почве и бытовой конфликт."Версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании. Я думаю, после сегодняшней акции спустить расследование на тормозах будет сложно. Создана инициативная группа активистов, которые помогают следствию информацией и контролируют со стороны общественности", – подчеркнул он.Найем рассказал, что родственники погибшей находятся в очень подавленном состоянии."Сейчас самое большое испытание проходит дочь Ирины – Анастасия Ноздровская. Девушка оказалась большим молодцом, всячески поддерживает 62-х летнюю бабушку и 70-ти летнего дедушку. С ними работает психолог, и, надеюсь, завтра удастся подключить еще и психотерапевта... Убедительная просьба к журналистам до похорон не беспокоить родственников погибшей. Дело в том, что мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и оберегают ее от этого страшного известия", – сообщил нардеп.Он добавил, что у семьи очень плохое материальное положение."Ирина действительно был единственным кормильцем. Вскоре будут похороны и многие люди уже оказывают посильную помощь, чтобы поддержать родителей и дочь Ирины... У меня есть просьба ко всем СМИ и особенности телеканалам. Сейчас это горячая тема, к ней приковано внимание только общества. Думаю, помимо информации о ходе расследования было бы правильно призвать зрителей и читателей оказать семье Ирины любую посильную помощь", – подытожил Найем. https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10211583275443527 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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