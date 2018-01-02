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Найем: Мама Ноздровской не знает о гибели дочери. Врачи и родственники оберегают ее от этого страшного известия
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02.01.2018 19:15
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Нардеп Мустафа Найем сообщил, что родственники убитого юриста Ирины
Ноздровской находятся в очень подавленном состоянии и с ними
работает психолог. Найем: Я думаю, после сегодняшней акции
спустить расследование на тормозах будет сложно Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com По информации депутата, следствие сейчас
отрабатывает три основные версии – убийство в связи с делом о ДТП с
участием племянника тогдашнего председателя Вышгородского райсуда,
убийство правозащитника на профессиональной почве и бытовой
конфликт."Версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на
теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После
предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия
об изнасиловании. Я думаю, после сегодняшней акции спустить
расследование на тормозах будет сложно. Создана инициативная группа
активистов, которые помогают следствию информацией и контролируют
со стороны общественности", – подчеркнул он.Найем рассказал, что
родственники погибшей находятся в очень подавленном
состоянии."Сейчас самое большое испытание проходит дочь Ирины –
Анастасия Ноздровская. Девушка оказалась большим молодцом, всячески
поддерживает 62-х летнюю бабушку и 70-ти летнего дедушку. С ними
работает психолог, и, надеюсь, завтра удастся подключить еще и
психотерапевта... Убедительная просьба к журналистам до похорон не
беспокоить родственников погибшей. Дело в том, что мама Ирины до
сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень
беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и оберегают
ее от этого страшного известия", – сообщил нардеп.Он добавил, что у
семьи очень плохое материальное положение."Ирина действительно был
единственным кормильцем. Вскоре будут похороны и многие люди уже
оказывают посильную помощь, чтобы поддержать родителей и дочь
Ирины... У меня есть просьба ко всем СМИ и особенности телеканалам.
Сейчас это горячая тема, к ней приковано внимание только общества.
Думаю, помимо информации о ходе расследования было бы правильно
призвать зрителей и читателей оказать семье Ирины любую посильную
помощь", – подытожил Найем.
https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10211583275443527
1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли
тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла
уголовное производство по статье об умышленном
убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего
жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца,
следствие в качестве одной из версий
преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник
тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.
Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием
наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения
свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной
жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его,
и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2
января прошла акция протеста в связи с убийством
Ноздровской.
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