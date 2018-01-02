В Калифорнии со вчерашнего дня разрешена марихуана. Все, за это больше не сажают в тюрьму. В соседней Польше легально работают казино и залы игровых автоматов. В Амстердаме, где влиятельный украинский политик и Генпрокурор Юрий Луценко встречался с влиятельным бизнесменом и политиком Игорем Коломойским легально работают бордели. В Украине все это тоже работает. Но нелегально. Почему?

Мы все работаем и платим налоги. В том числе и на правоохранителей. Мы платим за безопасность. Это логично. Но давайте оценим, за что платим. И поставим правоохранителям реальную задачу. Человек с ножом, который пасется возле автостоянки несет мне угрозу? Ладно, лично мне не несет, скорее себе, но вообще людям? Да, он опасен. Как и все его соратники. Квартирный вор, карманник — все несут угрозу. И таки логично, что мы платим налоги и ждем от полиции защиты. Думаю, тут спорить не о чем. Пойдем дальше?

Чем мне угрожает человек, который курит марихуану? Или тот, который ее привез и ему продал? Чем мне угрожает посетитель казино? Или хозяин игрового зала? Ничем. Зачем я должен платить полиции, которая будет с ними бороться? Женщина, продающая секс за деньги — чем она мне угрожает? Почему я должен оплачивать полицейским борьбу с ней? Я не хочу платить за глупости. За борьбу с марихуаной, с борделями или казино. Наоборот, я хочу чтобы они работали легально и не носили конверты в прокуратуру, а платили налоги. То есть вместе со мной финансировали действительно нужные вещи. В том числе и полицию, которая будет ловить реальных злодеев. Воров, грабителей и прочих дебоширов.

Давайте уже вернемся в реальность и будем бороться только с реальными злодеями. И не нужно реформировать тюрьмы по европейским стандартам — пусть внушает ужас тем, кто колеблется. Насильники, грабители и воришки — пусть сидят долго и счастливо. Не представляющих опасности — вывести за круг криминала. Я не боюсь проститутки с окружной и не вижу смысла ее сажать или штрафовать. Не нужно платить за охоту на эту девушку — пусть лучше полиция сосредоточиться на грабителях. И все у нас получится. Осталось найти депутата, который наплюет на свой рейтинг и внесет в Раду такие законопроекты. Ах, да… еще нужно найти 226 замечательных людей там, которые проголосуют…

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира