Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего. Он погиб при выполнении боевого задания в так называемой "серой зоне"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина соглашалась на все условия, выдвинутые представителями «ДНР», но тело Дмитрия Каплунова до сих пор не возвращено.

"Сейчас переговоры продолжаются, и мы верим, что семья в ближайшие дни получит возможность попрощаться с родным.

Нормы христианской морали требуют соблюдения её принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщал Укринформ, 1 декабря, при выполнении боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. Вследствие взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и умерли на месте подрыва.

В СБУ 2 декабря отметили, что при выполнении боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ - Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

Президент Владимир Зеленский 3 декабря подписал приказ о присвоении звания Героя Украины полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые в воскресенье погибли на Донбассе.

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