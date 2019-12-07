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В Минске начались протесты против интеграции с Россией
07.12.2019 13:07
В столице Беларуси Минске люди вышли на акцию протеста против интеграции с Россией Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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