Бывшего жениха убитой под Киевом юриста Ирины Ноздровськой задержали для проведения следственных действий.

Об этом в своем Facebook сообщила гражданский активист Лидия , передает со ссылкой на .

Она написала: "Только что звонили родители жениха убитой Ирины Ноздровськой. По их словам, жениха задержали в полиции Вышгорода, повезли на допрос, забрали автомобиль. Планируется обыск в квартире на Левом берегу в . Просят помощи прессы и юристов. Боятся, чтобы их семьи не сделали виновниками ".

Николай Жукович, пресс-секретарь полиции Киевской области, также допускает факт задержания. И обьяснил: "Сейчас работают и следователи, и оперативники. Мы стараемся раскрыть преступление. Я допускаю, что его могли поймать для проведения следственных действий".

Позже отец задержанного Сергеева сообщил, что его сына задержали в качестве подозреваемого. По его словам, основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины.

Известно, что давать показания Сергеев отказался, сославшись на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Также мужчина подчеркнул, что его допрашивали в качестве свидетеля, а не подозреваемого, о чем ранее заявил его отец. А на вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, ответил, что не имеет никаких предположений: "Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю, что фигуранты дела о стали бы себя выдавать .. . не знаю честно ".

Полиция установила, что погибшую в юристку Ирину Ноздровскую сбросили с моста. "Нашли Ирину 2 часа назад в реке в Киевской области. Продолжаются следственно-оперативные действия, общественностью были организованы поиски, и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже располагала информацией о местонахождении тела, о том, что ее сбросили с моста в реку, или, вероятно, она прыгнула сама, но в этом случае рассматривается основная версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", - рассказал председатель профсоюза Илья в эфире телеканала 112.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира