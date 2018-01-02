|Главы МИД Германии и Украины проведут переговоры в Киеве и посетят Донбасс
|02.01.2018 19:29
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Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января с рабочим визитом посетит Украину, где в Киеве проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, после оба министра посетят Донбасс. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Норманского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане Министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - отметили в МИД.
Кроме того, Павел Климкин и Зигмар Габриэль обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, которое является динамичным и плодотворным. Во время переговоров планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
Также сообщается, что главы МИД совершат совместную поездку на Донбасс близко линии соприкосновения.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона призвали к скорейшему обмена всеми пленными в Донбассе.