|На Ровенщине в результате ДТП по меньшей мере трое погибших, девять раненых, - ОБНОВЛЕНО
|26.06.2018 10:10
|
В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовикВ Ровенской области возле Сарны результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали.
Фото: rv.npu.gov.ua
По предварительной информации водитель легкового автомобиля" Mercedes-Benz "на иностранном регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением" Киев-Ковель ". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну) ", - сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.
Однако по информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Фото: rv.npu.gov.ua
обновления :
Число погибших в результате аварии двух авто и маршрутного автобуса увеличилось до четырех, еще семь человек госпитализированы, сообщаетГосударственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, близко Харькова легковушка сбила четырех велосипедистов . В результате ДТП погибла 29-летняя женщина, еще двое подростков попали в больницу.