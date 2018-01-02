|National Geographic спрогнозировали, что будет с Землей, если с нее внезапно исчезнут все люди (видео)
|02.01.2018 19:30
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National Geographic создало документальный фильм, в котором детально описывается будущее нашей планеты без людей. Так, в первые часы исчезновения человечества отключится электричество на большей части территории, лишь единичные гидроэлектростанции продолжат работать.
В короткое время прекратят работу также водооткачивающие помпы, это повлечет за собой затопление метрополитенов.
Домашние животные, которые окажутся в каменной клетке без возможности выйти оттуда, погибнут в течение десяти дней. Выжить смогут только большие собаки — они начнут поедать более мелких животных.
Спутники и космические станции, находящиеся в космосе, начнут падать приблизительно через год после исчезновения людей. Растения захватят практически всю территорию.
Большинство человеческих следов сойдет с лица планеты через 10 тысяч лет, а абсолютно все — через 50 млн лет.
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