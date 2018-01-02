National Geographic создало документальный фильм, в котором детально описывается будущее нашей планеты без людей. Так, в первые часы исчезновения человечества отключится электричество на большей части территории, лишь единичные гидроэлектростанции продолжат работать.

В короткое время прекратят работу также водооткачивающие помпы, это повлечет за собой затопление метрополитенов.

Домашние животные, которые окажутся в каменной клетке без возможности выйти оттуда, погибнут в течение десяти дней. Выжить смогут только большие собаки — они начнут поедать более мелких животных.

Спутники и космические станции, находящиеся в космосе, начнут падать приблизительно через год после исчезновения людей. Растения захватят практически всю территорию.

Большинство человеческих следов сойдет с лица планеты через 10 тысяч лет, а абсолютно все — через 50 млн лет.

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