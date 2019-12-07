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В Мадриде прошел многотысячный "Марш за климат"
07.12.2019 14:03
В Мадриде прошел многотысячный марш с требованием принять меры по борьбе с климатическими изменениями Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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