Погода, Новости, загрузка...
В Польше перехватили партию кокаина стоимостью 500 млн долларов
07.12.2019 14:22
В Польше перехватили почти 2 тонны кокаина стоимостью более 2 млрд злотых Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 