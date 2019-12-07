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В Польше перехватили партию кокаина стоимостью 500 млн долларов
07.12.2019 14:22
В Польше перехватили почти 2 тонны кокаина стоимостью более 2 млрд злотых
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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