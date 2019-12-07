Об этом сообщают аналитики Еast-fruit.

"В 2019 году, согласно официальным данным статистики Индии, Украина поставила в эту страну 325 тонн яблока, что приблизительно соответствует 18 морским контейнерам. Это, бесспорно, превышает установленные ранее объёмы пробных поставок в размере 8-9 контейнеров, однако не совсем понятно, как это стало возможным", - говорится в сообщении.

По словам директора по развитию украинской плодоовощной ассоциации Катерины Зверевой, количество запросов на поставку яблок из Украины в Индию остаётся очень высоким. Вместе с тем, поскольку в 2019 году урожай яблок в Украине резко снизился, а внутренние цены выросли, экспортные отгрузки пока остаются минимальными, вполне вероятно, что экспортный потенциал не сможет быть в этом сезоне реализован полностью. Однако эксперты рынка ожидают, что экспорт яблок в Индию активизируется уже в январе-феврале.

"В январе, феврале и марте в Индии много праздников и потребление растёт. Кроме того, в этот период запасы местной продукции истощаются, и Индия наращивает экспорт. Ещё один фактор – индусы любят сладкое яблоко, а яблоко, которое хранилось несколько месяцев, становится более сладким. Именно следовательно поставки украинского яблока в Индию в этот период могут быть очень актуальными", - заявил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак.

Он рассказал, что основной объём яблока импортируется в Индию именно в феврале-мае, а с июня импорт начинает снижаться.

"Однако в Украине очень немного такого яблока, которое нужно для потребителей этой страны: яблоко должно быть среднего или мелкого калибра, преимущественно красного цвета, причём, чем выше окрашенность, тем лучше и, самое главное, яблоко должно выдержать 60 дней транспортировки без потери качества и упругости, ведь яблоко будут продавать, в основном, на раскладках и базарах при очень высокой температуре воздуха. Поэтому я не думаю, что Украина сможет поставлять более 5-7 тыс. тонн яблока в Индию за сезон в ближайшие пару лет", - сказал аналитик.

Эксперты Еast-fruit сообщили, что, по их информации, сегодня был получен официальный ответ компетентного органа Индии об успешном окончании пробного срока поставок украинского яблока в эту страну. Соответственно, в ближайшее время оба компетентных органа должны опубликовать подробную информацию о том, с какого числа можно будет начинать экспортные отгрузки яблока.

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