Пять артистов Нью-Йоркского балета обвинили худрука Питера Мартинса в том, что он в 1993 году физически и вербально домогался их. Артисты Нью-Йоркского балета заявили, что худрук издевался над ними Фото: EPA 71-летний Мартинс выразил уверенность, что расследование докажет его невиновность.Дело о домогательствах касается инцидента, который произошел между Мартинсом и пятью танцорами New York City Ballet в 1993 году. Артисты рассказали The New York Times, что худрук физически и вербально домогался их.Ранее 24 танцора, как мужчины, так и женщины, публично пожаловались на манеру обращения Мартинса с ними. По их словам, он высмеивал их физическую форму, унижал их, а также якобы использовал служебное положение для сексуальных контактов.28 декабря 2017 года Мартинса задержала полиция за пьяное вождение. По данным газеты, после этого инцидента руководитель труппы заявил, что может уйти в отставку.Мартинс возглавлял New York City Ballet с 1989 года.В последнее время несколько известных деятелей искусства в США стали фигурантами секс-скандалов.В начале октября 2017 года The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет. Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна. По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера в домогательствах, достигло 40.Американский актер Энтони Рэпп, мексиканский актер Роберто Кавазос, британский бармен Дэниел Бил и американский режиссер Тони Монтана заявили о сексуальных домогательствах со стороны актера Кевина Спейси. Также девять коллег актера по съемкам в сериале "Карточный домик" сообщили, что он сделал съемочный процесс "токсичным" и вел себя как "хищник".9 ноября пять женщин обвинили американского комика Луи Си Кея в публичной мастурбации. В специальном заявлении он признал, что женщины им "восхищались" и он этим "безответственно пользовался".Женщина, имя которой не называется, обвинила актера и режиссера Сильвестра Сталлоне в изнасиловании, которое произошло в 1990 году.Нью-Йоркская Метрополитен-опера в декабре начала внутреннее расследование в связи с жалобой на сексуальные домогательства дирижера Джеймса Ливайна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



