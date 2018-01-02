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Художественный руководитель New York City Ballet покинул свой пост после обвинений в сексуальных домогательствах
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02.01.2018 19:38
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Пять артистов Нью-Йоркского балета обвинили худрука Питера Мартинса
в том, что он в 1993 году физически и вербально домогался их.
Артисты Нью-Йоркского балета заявили, что худрук издевался над ними
Фото: EPA 71-летний Мартинс выразил уверенность, что расследование
докажет его невиновность.Дело о домогательствах касается инцидента,
который произошел между Мартинсом и пятью танцорами New York City
Ballet в 1993 году. Артисты рассказали The New York Times, что
худрук физически и вербально домогался их.Ранее 24 танцора, как
мужчины, так и женщины, публично пожаловались на манеру обращения
Мартинса с ними. По их словам, он высмеивал их физическую форму,
унижал их, а также якобы использовал служебное положение для
сексуальных контактов.28 декабря 2017 года Мартинса задержала
полиция за пьяное вождение. По данным газеты, после этого инцидента
руководитель труппы заявил, что может уйти в отставку.Мартинс
возглавлял New York City Ballet с 1989 года.В последнее время
несколько известных деятелей искусства в США стали фигурантами
секс-скандалов.В начале октября 2017 года The New York Times
опубликовала расследование о сексуальных домогательствах
голливудского продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис и
подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение
нескольких десятков лет. Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу,
Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоуэн, Люсия
Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или
сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны
Вайнштейна. По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера
в домогательствах, достигло 40.Американский актер Энтони Рэпп,
мексиканский актер Роберто Кавазос, британский бармен Дэниел Бил и
американский режиссер Тони Монтана заявили о
сексуальных домогательствах со стороны актера Кевина Спейси.
Также девять коллег актера по съемкам в сериале "Карточный
домик" сообщили, что он сделал съемочный процесс
"токсичным" и вел себя как "хищник".9 ноября пять женщин
обвинили американского комика Луи Си Кея в публичной
мастурбации. В специальном заявлении он признал, что женщины
им "восхищались" и он этим "безответственно пользовался".Женщина,
имя которой не называется, обвинила актера и режиссера Сильвестра
Сталлоне в изнасиловании, которое произошло в 1990
году.Нью-Йоркская Метрополитен-опера в декабре начала
внутреннее расследование в связи с жалобой на сексуальные
домогательства дирижера Джеймса Ливайна.
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