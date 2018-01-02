На территории Закарпатья сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины дома марихуану, спрятанную в рамке иконы, которая висела на стене. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

Известно, что правоохранителям поступило сообщение о краже документов и денег из частного дома. По словам заявителя, документы на имя его дочери, а также деньги пропали из ящика в спальной комнате. В ограблении он заподозрил бывшего мужа дочери.

Во время осмотра частного дома заявителя полицейские обнаружили в рамке иконы, которая висела на стене, пакетик с измельченным зеленым веществом, которым оказалась марихуана, весом более 10 грамм.

По факту хранения наркотиков полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 309 УК Украины - "Незаконное хранение наркотических средств или их аналогов без цели сбыта". Причастен ли к хранению наркотиков прежний зять подозреваемого выяснит следствие.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в 2017 году в Германии сотрудники правоохранительных органов конфисковали рекордные семь тонн кокаина . Большая часть наркотика была обнаружена в портах Гамбурга и Бремерхафена.

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